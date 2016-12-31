|
Новые случаи бешенства зарегистрированы в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:35
На территории Кезского и Балезинского районов зарегистрированы новые случаи бешенства. Об этом сообщило республиканское управление ветеринарии.
В этом году в Кезском районе это четырнадцатый случай, в Балезинском — третий.
В посёлке Кез во дворе частного подворья погибла енотовидная собака с клиническими признаками бешенства: отсутствие страха перед человеком, шаткая походка.
Собаку с признаками бешенства усыпили в Балезино.
Трупы животных были доставлены в Глазовскую межрайонную лабораторию для постановки окончательного диагноза, который был подтверждён.
Всего с начала 2016 года в республике зарегистрировано 116 случаев бешенства, за аналогичный период прошлого года таких случаев было несколько больше - 125.
Ветеринары обращаются к гражданам вакцинировать животных и огородить частные подворья, плотно закрывать двери в хозяйственных постройках.
Загрузка...