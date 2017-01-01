Пресс-служба главы и правительства региона опровергает отставку Главы Удмуртии

Опубликована: 31 Декабря 2016 г. 16:52

Пресс-секретарь Главы Удмуртии Елена Капитоненко опровергла слухи о возможной отставке Александра Соловьева в январе 2017 года, пишет информагентство Сусанин.

О том, что в Москве проходят консультации с кандидатами на должность руководителя региона сообщил сайт «Udm-info». Дословно Капитоненко сказала следующее: «Учитывая то, что Александр Васильевиоч занимает 4-е место в ПФО по уровню доверия населения,  учитывая то, что все наши экономические показатели выше прошлогодних, то я не понимаю, о чем может идти речь. Я уверяю, что мы работаем в нормальном режиме, строим планы на будущий год и, разумеется, ничего подобного не обсуждается... Это просто кто-то распространяет слухи.»

Информацию, которую опровергает пресс-службе Александра Соловьева, исходила от источников информагентства в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
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