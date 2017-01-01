В канун Нового года Александр Волков исполнил на баяне "Чардаш"

Опубликована: 31 Декабря 2016 г. 17:12

О том, что сенатор Волков продолжает совершенствоваться в своем исполнительском мастерстве, стало ясно из поста Юлии Давыдовой в "Фейсбуке": "Чему я больше всего учусь, так это бесконечному упорству и учебе. Настой праздник Именинник подарил гостям собственное исполнение на баяне произведение Витторио Монти - Чардаш."

Это произошло 25 декабря 2016 года, когда первый президент Удмуртии, член Совета Федерации Федерального Собрания России, почетный гражданин Удмуртской Республики Александр Александрович Волков отпраздновал свой 65-летний юбилей.

Первый и последний президент республики не скрывает, что давно и серьезно любит играть на баяне. Вот видео его посещения "Бурановских бабушек", где он мастерски исполнил "цыганочку":
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