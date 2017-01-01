Автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб в Ижевске

Опубликована: 31 Декабря 2016 г. 18:19





В 7:30 31 декабря в Ижевске на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Красноармейской автобус лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Авария произошла. Очевидцы сообщили, что в аварии никто не пострадал.

- Водитель автобуса поворачивал и не заметил встречную маршрутку, - рассказывает в группе ИГГС свидетель Денис Симагутин. - Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки начал поворачивать и в итоге, они столкнулись почти лоб в лоб.