Автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб в Ижевске

Опубликована: 31 Декабря 2016 г. 18:19

В 7:30 31 декабря в Ижевске на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Красноармейской автобус лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Авария произошла. Очевидцы сообщили, что в аварии никто не пострадал.

- Водитель автобуса поворачивал и не заметил встречную маршрутку, - рассказывает в группе ИГГС свидетель Денис Симагутин. - Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки начал поворачивать и в итоге, они столкнулись почти лоб в лоб.



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