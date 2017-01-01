|
В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек
Опубликована: Сегодня 13:40
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли как минимум 39 человек, 69 получили ранения, сообщает Лента.ru со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
Жертвами атаки стали 16 иностранцев, россиян среди них нет. Известно, что ранена гражданка Азербайджана, об этом проинформировали в пресс-службе азербайджанского МИД.
В сети появилось видео, на котором злоумышленник беспорядочно стреляет по проезжающим мимо автомобилям и врывается в клуб. Террорист застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек.
Нападение на ночной клуб Reina в районе Бешикташ произошло в новогоднюю ночь. Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса. По свидетельству хозяина клуба Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Очевидцы ранее рассказали, что нападавших было несколько, и они кричали на арабском языке.
Загрузка...