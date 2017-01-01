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Глава Ижевска Юрий Тюрин ежедневно контролирует уборку снега
Опубликована: Сегодня 14:09 Глава Ижевска Юрий Тюрин на заседании ежедневного штаба по вопросам очистки улично-дорожной сети от снега призвал уделить особое внимание межквартальным проездам. Глава города намерен следить за ситуацией на дорогах в ежедневном режиме, сообщает ИА Сусанин.
Их состояние вызывает больше всего нареканий. Накануне, 31 декабря, представители подрядных организаций, главы районных администраций, а также представители управлений администрации города отчитались градоначальнику о проделанной работе.
К настоящему времени практически приведены в порядок улицы, ведется работа по их расширению, рассказали ИА Сусанин пресс-службе Ижевска: «Все силы брошены на межквартальные проезды.» Кроме того, коммунальщики привели в порядок пешеходные переходы и остановки.
Уборку придомовых территорий управляющими компаниями контролируют районные администрации.
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