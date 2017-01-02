Водитель легковушки погибла при столкновении с «Газелью» в Удмуртии утром

Опубликована: Сегодня 18:06





Водитель иномарки погибла при столкновении с «Газелью» в Удмуртии, сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на пресс-службу МВД России по Удмуртской Республики.

На трассе Сарапул – Воткинск около 14:00 в субботу, 31 декабря, 59-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу Матиз».

41-летняя женщина, которая вела легковушку, погибла. Трое пассажиров «Матиза», в том числе 7-летний ребенок, с травмами попали в больницу.





