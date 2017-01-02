Водитель легковушки погибла при столкновении с «Газелью» в Удмуртии утром

Опубликована: Сегодня 18:06

Водитель иномарки погибла при столкновении с «Газелью» в Удмуртии, сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на пресс-службу МВД России по Удмуртской Республики.

На трассе Сарапул – Воткинск около 14:00 в субботу, 31 декабря, 59-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в «Дэу Матиз». 

41-летняя женщина, которая вела легковушку, погибла. Трое пассажиров «Матиза», в том числе 7-летний ребенок, с травмами попали в больницу.
Загрузка...
Теги
инвалид лес Завьялово мода прокуратура армия дети ИжГТУ Воткинск СКП наркотики промышленность долг семья Глазов религия конкурс Ува ремонт суд туризм Дмитрий Медведев США банк вода пенсия преступление Россия самолет Интернет кино творчество Ижевск природа Госсовет УР оружие финансы алкоголь Сарапул МВД праздник звезда Малая Пурга МЧС Голливуд свадьба музыка видео транспорт бизнес безопасность полиция выставка сельское хозяйство погода рейтинг торговля убийство траур выборы СМИ ЖКХ Александр Волков Удмуртия Игра ГИБДД Украина школа Москва медицина ветеран фестиваль занятость животные футбол технологии телевидение физкультура молодежь депутат Балезино ГЖД терроризм ДТП хоккей пожар недвижимость правительство зоопарк дороги Ижавто Новый год/Рождество штраф здоровье Можга строительство бюджет биатлон Владимир Путин образование
Все теги
Яндекс.Погода