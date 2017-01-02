В Удмуртии на больничный вышли 15% населения

Опубликована: Сегодня 13:50

фото: rostovgazeta.ru
В декабре 2016 года на больничный вышли 15 процентов жителей Удмуртии. Как сообщает телеканал «Моя Удмуртия», особенно сильно болеют дети. Закрылись два детских сада в Каракулинском и в Малопургинском районах. 36 групп и 37 классов выведены на карантин. К тому же, до республики добрался новый опасный штамм гриппа «Гонконг». Вирус диагностирован уже у 23 человек.

Медики ожидают пик заболеваемости в январе. По их данным, те кто привит — а это 34% населения республики — не болеют, либо заболевание переносят легче.



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