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Авиарейсы Ижевск — Краснодар станут круглогодичными
Опубликована: Сегодня 16:07 В Рождество для жителей Удмуртии открывается круглогодичный авиарейс по маршруту Ижевск — Краснодар — Ижевск. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», в зимнее время полеты будут совершаться два раза в месяц.
Вылет из Ижевска запланирован на 16.20, в Краснодаре самолет садится в 18.00 (вылет и прилет по местному времени для каждого аэропорта). Первый перелет Ижевск — Краснодар намечен на 7 января.Подробную информацию о расписании и тарифах можно узнать на официальном сайте авиакомпании.
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