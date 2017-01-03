Авиарейсы Ижевск — Краснодар станут круглогодичными

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: luxtravel.biz
В Рождество для жителей Удмуртии открывается круглогодичный авиарейс по маршруту Ижевск — Краснодар — Ижевск. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», в зимнее время полеты будут совершаться два раза в месяц.

Вылет из Ижевска запланирован на 16.20, в Краснодаре самолет садится в 18.00 (вылет и прилет по местному времени для каждого аэропорта). Первый перелет Ижевск — Краснодар намечен на 7 января. 

Подробную информацию о расписании и тарифах можно узнать на официальном сайте авиакомпании.



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