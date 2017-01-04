В 2 раза превышен уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии

Опубликована: 3 Января 2017 г. 16:57

фото: kursktv.ru
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии за последнюю неделю декабря 2016 года превысил эпидемиологический порог на 57%. Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, эта цифра в два раза выше заболеваемости за такой же период 2015 года. Всего с 26 по 30 декабря 2016 года ОРВИ и гриппом заболело 17 730 человек.

«Недельный уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог во всех возрастных группах: среди взрослых - на 115,8%, школьников - на 46%, среди детей 3-6 лет – на 50%, среди детей 0-2 года - на 12%. Заболеваемость респираторными инфекциями по совокупному населению выросла по сравнению с предыдущей неделей на 13%. Наиболее высокий подъем у взрослых – на 34%; заболеваемость среди детей 0-2 года выросла на 6%, 7-14 лет - на 6%, среди 3-6 лет снижение на1%», - сообщает ведомство.

В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8 578 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди ижевчан выше эпидпорога на 27%.

За неделю зарегистрировано 82 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них - 21 ребенок (всего за сезон - 167 случаев). Грипп зарегистрирован в Кезском, Малопургинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге.
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