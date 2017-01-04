В 2 раза превышен уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии

Опубликована: 3 Января 2017 г. 16:57



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

«Недельный уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог во всех возрастных группах: среди взрослых - на 115,8%, школьников - на 46%, среди детей 3-6 лет – на 50%, среди детей 0-2 года - на 12%. Заболеваемость респираторными инфекциями по совокупному населению выросла по сравнению с предыдущей неделей на 13%. Наиболее высокий подъем у взрослых – на 34%; заболеваемость среди детей 0-2 года выросла на 6%, 7-14 лет - на 6%, среди 3-6 лет снижение на1%», - сообщает ведомство.В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8 578 человек. Уровень заболеваемости ОРВИ среди ижевчан выше эпидпорога на 27%.За неделю зарегистрировано 82 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из них - 21 ребенок (всего за сезон - 167 случаев). Грипп зарегистрирован в Кезском, Малопургинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге.