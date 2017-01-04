В Ижевске разыскивают очевидцев наезда на женщину на улице Кунгурцева

Опубликована: Сегодня 18:01



фото: kingisepp.ru фото: kingisepp.ru

Авария произошла 3 января 2017 года около 10:30 напротив дома 3 улицы Кунгурцева. Неустановленный пока водитель неустановленного автомобиля сбил женщину 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.Очевидцев просят сообщить любую информацию о ДТП в группу по розыску ГИБДД МВД по Удмуртии по телефонам: 940-738, 940-732, 940-759.