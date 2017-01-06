Житель Ижевск получил удар отверткой в спину за праздничным столом

Опубликована: 4 Января 2017 г. 19:02

фото: ru.tsn.ua
В Ижевске в ночь с 1 на 2 январе 26-летняя девушка воткнула отвертку в спину своего сожителя. Сообщение об этом поступило из больницы, куда из квартиры в пос. Машиностроителей 30-летнего ижевчанина госпитализировали с диагнозом «проникающая колотая рана грудной клетки слева, пневмогидроторакс слева».

Молодая семья отмечала второй день новогодних праздников. В процессе застолья с алкогольными напитками назрел конфликт, в ходе которого и был нанесен удар отверткой в спину.

За совершенное преступление 26-летняя девушка была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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