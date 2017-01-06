Житель Ижевск получил удар отверткой в спину за праздничным столом

Опубликована: 4 Января 2017 г. 19:02



фото: ru.tsn.ua фото: ru.tsn.ua

Молодая семья отмечала второй день новогодних праздников. В процессе застолья с алкогольными напитками назрел конфликт, в ходе которого и был нанесен удар отверткой в спину.За совершенное преступление 26-летняя девушка была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.