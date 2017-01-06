Бойцы Росгвардии задержали мужчину, прострелившего ногу бывшей жены

Опубликована: Сегодня 13:33

Ижевчанин поссорился с бывшей женой и прострелил ей ногу, сообщает информагентство Сусанин.

Бойцы Росгвардии прибыли на место, блокировали дом и подъездные пути к нему. Мужчина пытался скрыться от них в доме. В ходе переговоров стрелок сдался полиции.

«На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили женщину с ранением ноги и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшая сообщила, что, в ходе ссоры, ее бывший муж выстрелил в нее, после чего забаррикадировался в доме», - говорится в сообщении республиканского управления федеральной службы войск национальной гвардии России.

На месте инцидента обнаружено оружие и боеприпасы. 
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