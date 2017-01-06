Писатель из Ижевска стал номинантом престижного литературного конкурса

Опубликована: Сегодня 15:25

Писатель из Ижевска Александр Щербаков стал номинантом национальной литературной премии «Писатель года 2016», сообщает ИА Сусанин со ссылкой на сайт «Проза.ру». 

Премия проходит под эгидой ЮНЕСКО и федерального агентства по печати и массовым коммуникациями при правительстве России. 

В случае победы работы Щербакова, в основном посвященные Великой Отечественной войне, могут быть опубликованы в альманахе Большого жюри. «Светлой памяти моего отца Ивана Петровича Щербакова (28.10.23 - 10.06.64) посвящаю... Вечный ореол бессмертия и лавры героям Великой Отечественной войны!» - написал Александр Щербаков.

Ижевский писатель является также номинантом на литературные премии в конкурсах: «Георгиевская лента 2017» Российского союза писателей с правом публикации в печатном альманахе «Георгиевская лента» любых авторских произведений, Международного конкурса «ЭтноПеро» 2016 г., Международного конкурса Виталия Бианки 2016 г., Международного конкурса Константина Симонова 2016 г. и лауреатом литературного конкурса «К истокам Воршуда - новый взгляд» 2016 год. 
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