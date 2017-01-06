Пункт обогрева МЧС развернут в Можгинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:33





Спасатели Удмуртии развернули мобильный пункт обогрева для водителей на 85-м км федеральной трассы М-7 «Волга» возле населенного пункта Чумайтло, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.Палатка для отдыха рассчитана на 30 мест. Кроме того, на пункте обогрева развернута полевая кухня, предоставляющая с горячее питание. В палатке есть зарядные устройства, генераторы, условия для оказания медпомощи.Среди задач пункта обогрева значится оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим; бесперебойное обеспечение пострадавших горячей пищей и предметами первой необходимости; оказание помощи водителям в проведении мелкого ремонта, дозаправки или буксировки транспортных средств; прием, регистрация и первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров автотранспорта; организация доставки пострадавших в медицинские учреждения или учреждения здравоохранения, пункты временного размещения и т.д.; представление информации в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта РФ, муниципального образования о количестве принятого пострадавшего населения.