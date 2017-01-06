Лаборатория Севмаша оказалась среди лучших в России

Опубликована: Сегодня 21:09

Специалисты Центральной физико-химической лаборатории Севмаша стали победителями в третьем этапе межлабораторных сравнительных испытаний, организованных аналитическим центром «Роса», сообщает пресс-служба предприятия.

Лаборатория занимается контролем поступающих материалов, технологических сред, экологическим мониторингом. Участие в таких испытаниях обязательно – с их помощью подтверждается компетентность подразделения.

Анализ образцов проводился в лабораторных условиях на базе предприятия. Качество анализа питьевых, природных и сточных вод лаборатории научно-исследовательского, технологического и испытательного центра (НИТИЦ) получило высшую оценку. Индекс его точности был равен единице – максимально возможному значению. Безупречная точность была достигнута не только благодаря высокой квалификации персонала химического сектора НИТИЦ, но и благодаря применению современного лабораторного оборудования.

В испытаниях принимало участие более 700 лабораторий со всей России. В третьем этапе конкуренцию нашему предприятию составили еще 489 организаций. Первое место в своей компетенции специалисты лаборатории Севмаша разделили с коллегами из Великого Новгорода.

Отметим, что Центральная физико-химическая лаборатория Севмаша участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях с 2009 года. В 2013 году НИТИЦ вошел в пятерку лучших лабораторий по итогам первого этапа.



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