Шведы закупили тепловыделяющие сборки для атомных станций у России

Опубликована: 5 Января 2017 г. 21:21

В один из реакторов крупнейшей в Швеции АЭС «Рингхальс» загрузят тепловыделяющие сборки российского производства Компания ТВЭЛ и ее шведские партнеры подписали контракт на поставку конструкций «ТВС-Квадрат». Это специальная конструкция, предназначенная для установки в реакторы типа BWR. 

Для России данный контракт означает подтверждение статуса надежного и безопасного поставщика на рынке ядерного топлива для атомных станций. Поэтому так важен пример успешного сотрудничества со Швецией, где требования к безопасности и качеству считаются одними из самых строгих в мире: теперь и другие страны могут обратить внимание на российских производителей.

Для компании ТВЭЛ, которая является подразделением компании Росатом, это мощный прорыв на европейский рынок. Так, доля ТВЭЛ в поставках топлива для реакторов (практически все из них – тип ВВЭР «советской» разработки) достигает 17%. Доля мирового рынка обогащенного урана, которую контролирует Росатом, составляет 47%. 

Напомним, что в Глазове работает одно из подразделений корпорации ТВЭЛ - Чепецкий механический завод.
Загрузка...
Теги
недвижимость хоккей прокуратура сельское хозяйство образование ДТП ЖКХ лес Москва долг самолет оружие пенсия суд безопасность технологии музыка США алкоголь убийство футбол Завьялово Ижевск наркотики видео штраф Глазов СКП Можга религия свадьба Малая Пурга погода мода МВД бизнес Александр Волков медицина зоопарк ГИБДД Украина банк выборы финансы природа занятость дети школа вода промышленность Балезино рейтинг депутат конкурс ИжГТУ Ува Госсовет УР правительство МЧС молодежь Россия праздник Воткинск выставка Игра Интернет Владимир Путин инвалид Дмитрий Медведев телевидение транспорт бюджет творчество туризм траур звезда торговля ремонт пожар кино Сарапул ветеран физкультура строительство полиция армия СМИ дороги Голливуд семья фестиваль животные Ижавто ГЖД Удмуртия здоровье Новый год/Рождество биатлон терроризм преступление
Все теги
Яндекс.Погода