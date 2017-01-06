Шведы закупили тепловыделяющие сборки для атомных станций у России

Опубликована: 5 Января 2017 г. 21:21





В один из реакторов крупнейшей в Швеции АЭС «Рингхальс» загрузят тепловыделяющие сборки российского производства Компания ТВЭЛ и ее шведские партнеры подписали контракт на поставку конструкций «ТВС-Квадрат». Это специальная конструкция, предназначенная для установки в реакторы типа BWR.



Для России данный контракт означает подтверждение статуса надежного и безопасного поставщика на рынке ядерного топлива для атомных станций. Поэтому так важен пример успешного сотрудничества со Швецией, где требования к безопасности и качеству считаются одними из самых строгих в мире: теперь и другие страны могут обратить внимание на российских производителей.



Для компании ТВЭЛ, которая является подразделением компании Росатом, это мощный прорыв на европейский рынок. Так, доля ТВЭЛ в поставках топлива для реакторов (практически все из них – тип ВВЭР «советской» разработки) достигает 17%. Доля мирового рынка обогащенного урана, которую контролирует Росатом, составляет 47%.



Напомним, что в Глазове работает одно из подразделений корпорации ТВЭЛ - Чепецкий механический завод.

