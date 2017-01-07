Приход Трампа к власти может спровоцировать возрождению золотого обращения

Опубликована: Сегодня 15:31

«Перезагрузка» финансовой системы, которую пообещал Трамп, приведет к монетарному коллапсу во всем мире. 

Перезагрузку финансовой матрицы ознаменует крах Федеральной резервной системы. Центробанки всего мира перейдут на «золотой стандарт», когда национальные деньги будут подкрепляться не долларами ФРС, а золотом.

Роль Соединенных Штатов Америки на международной арене займут другие мировые экономики, считает автор агентства "SM-News". При этом все последние годы золото скупали лишь несколько держав: Россия, Китай и страны БРИКС. После обрушения ФРС контрольный пакет МВФ автоматически перейдет к РФ и ее союзникам.

О возможных сценариях финансовой гибели пишут и блогеры. Например, Маргарита Ргеина пишет следующее: «Страны G7, Россия, Китай и государства-члены БРИКС, а также участники ЕАС введут в оборот национальные валюты, обеспеченные золотом».

Кстати, Банк России продолжает наращивать количество золота в своих резервах. В минувшем году было закуплено 206,4 тонн. Специалисты сразу же окрестили такие объемы рекордными для страны. По данным «Российской газеты», к маю в запасниках сосредоточилось 1414,6 тонн драгоценного металла. Другое издание – «Аргументы недели» - приводит на днях более свежие данные - 1583 тонны. 

Китай к середине текущего года отметился приростом в 708 тонн. Хотя, например, Германия, наоборот, продала около трех тонн.

Лидер по объему золота в запасниках – США. Но его резервы, которые в Форд-Ноксе насчитывают 8500 тонн, принадлежат частным лицам и другим государствам. Стоит отметить, что, говоря о собственниках, аналитики подразумевают клан Ротшильдов. Их доля – 90% всего золота Форд-Нокса.   



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