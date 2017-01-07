Экологи потребовали восстановить министерство экологии в Коми

Опубликована: Сегодня 20:15

Общественники, экологи и ученые протестуют в Коми: они высказываются против объединения министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды к минпрому региона. Соответствующий указ в октябре 2016 года подписал глава Коми Сергей Гапликов.

Активисты выступают за создание министерства экологии, как это было до 1999 года. На сайте greenpeace 24 октября появилась информация о том, что объединение минпрома и минприроды в Коми недопустимо. В Коми прошел ряд одиночных пикетов, а также митинги в городах и селах, 11 декабря митинг организовали в столице республики. На акцию пришло около 50 человек, примерно столько же людей выходят на улицу в деревнях.  

Наибольшее загрязнение окружающей среды нефтепродуктами наблюдается в Коми на территории Усинского района, на долю которого приходится более 90% всей нефтезагрязненной территории республики. На начало 2016 года в базе данных Реестра нефтезагрязненных территорий содержится информация о загрязненных участках общей площадью 81,3 га, из них в 2015 году в Реестр внесено 46 нефтезагрязненных участков общей площадью 23, 2 га.

В 2015 оду в управление Росприроднадзора по Коми поступила информация о 17 случаях, связанных с разливами нефти, нефтепродуктов, газового конденсата на рельеф местности, 11 из которых произошли в результате порывов на межпромысловых нефтепроводах. Наибольшее количество аварийных ситуаций произошло на объектах, принадлежащих ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (65 % общего количества). Общая площадь загрязнения земель в результате нефтеразливов составила 1,6475 га, общий объем разлившейся нефтесодержащей жидкости – 95,7 м3.  

Горнорудный комплекс представлен пятью крупными предприятиями. Всего по республике за 2015 год добыто 14561,5 тыс. тонн угля.  В 2016 году на территории Коми было зарегистрировано 67 организаций- недропользователей, которые владеют 198 лицензиями на геологическое изучение, поиски, разведку и добычу углеводородного сырья.

Недра республики содержат основные виды горючих, металлических и неметаллических полезных ископаемых. Промышленные запасы бокситовых, титановых, баритовых руд, кварцевого сырья занимают ведущее положение в минерально-сырьевом потенциале России. Налог на добычу полезных ископаемых в 2015 год был начислен в сумме 78 516,3 млн. рублей, в бюджет РФ поступило 77 696 млн. рублей, в бюджет РК – 331,1 млн. рублей.

Всего по итогам проверки прокуроры выявили 292 нарушения закона, в суд было направлено 16 исков, возбуждено 48 дел об административных правонарушениях. 



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