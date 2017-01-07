В Можгинском районе произошло столкновение автомобилей, в котором пострадали трое детей

Опубликована: Сегодня 20:21

В четверг, 5 января, в вечернее время на территории Можгинского района Удмуртии произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Среди пострадавших трое детей, один из которых оказался в больнице с тяжелыми травмами.

По предварительной информации следствия, водитель "ВАЗ-2111" не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем марки Lifan. Тогда как детей перевозили без специальных кресел. 



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