Рождественские и новогодние мероприятия в Германии проходят еще хуже, чем год тому назад

Опубликована: Сегодня 20:46

"Нынешняя новогодняя ночь была еще хуже, чем многие боялись", - констатирует Die Welt. На этот раз немецким правоохранительным органам удалось предотвратить сотни нападений, подобных тем, что случились в центре Кельна в прошлом году. "Но самое ужасное, что дебаты и поиск виновных, продолжавшиеся весь этот мучительно долгий год, похоже, никак не повлияли на тех, кто и на этот раз договаривался устроить массовые беспорядки", - пишет автор публикации Дирк Шюрмер.

"И если в 2015-м еще можно было сомневаться в существовании сговора, то в этом году сомнения неуместны. Толпы молодых людей, выходцы из Северной Африки, которые были задержаны для проверки документов полицией в преддверии новогодней ночи, и не скрывали, что приехали в Кельн "праздновать", - передает корреспондент. - И, судя по решительным действиям полиции, эти молодые люди под "празднованием" вряд ли имели в виду "веселый уличный праздник в духе мультикультурализма". "Если участники прошлогодних массовых беспорядков были избавлены от каких-либо юридических последствий, почему в этом году они должны отказываться от праздничной тусовки?" - пишет автор.

Шюмер называет смешными комментарии полиции и властей Кельна: по официальной версии, властям доподлинно неизвестно, чего все-таки хотели в Кельне полторы тысячи подвыпивших агрессивно настроенных выходцев из Северной Африки. Предсказуемой была и реакция сторонников "политики гостеприимства"- они обвинили полицию в этнической дискриминации.

По мнению автора, новогодняя ночь 2016 года подтвердила ставшую уже крылатой фразу о том, что мигранты "существенно изменят" Германию: на улицах явно было много полицейских и примечательно мало женщин.

"Надо набраться терпения и дождаться новогодней ночи 2017-2018: тогда-то и станет ясно, перестанет ли подвергающаяся сегодня ожесточенной критике полиция Германии автоматически подозревать в готовности совершить правонарушения определенную группу "празднующих". Всего-то и надо, что позволить выходцам из стран Магриба вести себя как им вздумается и посмотреть, что из этого выйдет", - с сарказмом замечает немецкий журналист.

"В других европейских городах в эту новогоднюю ночь дела обстояли не столь благополучно, как в превратившемся в крепость Кельне. В Инсбруке и Аугсбурге, в Гааге, Гамбурге и Цюрихе женщины подвергались сексуальному насилию, злоумышленники обстреливали собравшихся петардами, поджигали автомобили и атаковали полицейских - и речь каждый раз шла об одной и той же "клиентуре", как теперь принято выражаться", - комментирует автор.

В Дортмунде около тысячи агрессивно настроенных "участников праздничных мероприятий" устроили потасовку с полицией, подожгли церковь, напали на пожарных и медиков, при этом скандируя: "Аллах Акбар". Местные СМИ решили выдать это за радость собравшихся по поводу перемирия в Сирии. "С той же уверенностью можно утверждать, что в Европе насаждаются варварские традиции, а новые граждане используют праздники, обозначенные в грегорианском календаре, чтобы проверить, кто является хозяином в общественных местах", - говорится в статье.

Как отмечает автор публикации, предложенные главой МВД Германии де Мезьером ужесточения миграционного законодательства (подробнее см. Де Мезьер стреляет мимо цели) свидетельствуют: даже такой "закаленный эксперт, как министр внутренних дел, больше не может гарантировать безопасность граждан без новых, расширенных полномочий, идет ли речь об исламистских терактах или о толпе, готовой совершать акты сексуального насилия".

"Из исламских стран в сердце Европы проникают не только массовые убийцы, но и такие шокирующие обычаи, как "групповое изнасилование женщин", - утверждает автор. О проникновении фундаментализма в будни "беспомощного Запада" предупреждает эксперт по исламу Адорно-Шюлер Самуэль в своей книге "Крестовый поход ислама и беспомощный Запад".

В этом суть ошеломляющего итога мрачных новогодних праздников в Европе, прошедших под защитой усиленного кордона полиции, заключает автор.



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