Штурм нового "Макдональдса" устроили жители Запорожья

Опубликована: Сегодня 21:04





3 января 2016 в украинском городе Запорожье местные жители штурмом открыли кафе быстрого питания «Макдональдс».

Видео беспорядков, которые учинили жители Запорожья, не дожидавшиеся открытия кафе, очевидцы выложили в Youtube. Официальное открытие было запланировано на 18.00, но местные жители начали стягиваться к заведению уже в 16.00.

Так, подростки сломали забор возле входа в помещение, а владельцы заведения были вынуждены позвать охрану, которая контролировала процесс посещения «Макдональдс» местными жителями.