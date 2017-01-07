Штурм нового "Макдональдса" устроили жители Запорожья

Опубликована: Сегодня 21:04

3 января 2016 в украинском городе Запорожье местные жители штурмом открыли кафе быстрого питания «Макдональдс». 

Видео беспорядков, которые учинили жители Запорожья, не дожидавшиеся открытия кафе, очевидцы выложили в Youtube. Официальное открытие было запланировано на 18.00, но местные жители начали стягиваться к заведению уже в 16.00.

Так, подростки сломали забор возле входа в помещение, а владельцы заведения были вынуждены позвать охрану, которая контролировала процесс посещения «Макдональдс» местными жителями.



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