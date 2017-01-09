Пассажир «двенадцатой» погиб в Глазовском районе Удмуртии

Опубликована: 7 Января 2017 г. 16:56

фото: Glazovlife.ru
В Удмуртии на трассе Глазов-Игра в ДТП погиб пассажир автомобиля «ВАЗ-2112». 45-летний мужчина находился в автомобиле, который выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Митсубиси Лансером», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в 13:30 в пятницу, 6 января, на 69 километре автодороги в Глазовском районе. Водитель «двенадцатой» – 40-летняя женина – не справилась с управлением. В результате она сама и 9-летний ребенок, который перевозился без удерживающего устройства и не был пристегнут, получили серьезные травмы.

Как сообщает Glazovlife, помощь понадобилась также пассажирам «Лансера» - 20-летней женщине и 13-летнему подростку. Позже стало известно, что женщина за рулем «ВАЗа» не имела права управления автомобилем – срок действия её документов истек еще в 2015 году, за что она уже привлекалась к ответственности.
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