Обрушившаяся из-за снега кровля прервала теплоснабжение жилого дома в Ижевске

Опубликована: 8 Января 2017 г. 15:21

Разрушение подстропильной балки на крыше многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛСКМ в Ижевске вывело из строя отопительную систему здания, сообщается на официальном сайте администрации города. Без тепла остались 40 квартир. 

Кровля не выдержала тяжести снега, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Обслуживанием дома занимается «Ижевская управляющая компания», сообщает ИА Сусанин.

На место происшествия выезжал глава Ижевска Юрий Тюрин. К 6.00 8 января в 31 квартире полностью восстановлено теплоснабжение, в 9 квартирах - частично. Окончательно восстановить теплоснабжение планируют не позднее 18:00. 
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