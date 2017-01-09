Стреляющие под водой автоматы получат российские военные и Росгвардия

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: chel.legion-guns.ru фото: chel.legion-guns.ru

"Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство", - сообщил руководитель предприятия.По его словам, заказы на автомат уже поступили от Минобороны, ФСБ, Росгвардии и полиции. Особенность нового оружия состоит в том, что оно сможет стрелять как под водой, так и на суше.