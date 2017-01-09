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Стреляющие под водой автоматы получат российские военные и Росгвардия
Опубликована: Сегодня 08:30 Служащие Росгвардии и российские военные со следующего года начнут получать модифицированный автомат двухсредный специальный (АДС), передаёт Интерфакс со ссылкой на директора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Алексея Сорокина.
"Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство", - сообщил руководитель предприятия.
По его словам, заказы на автомат уже поступили от Минобороны, ФСБ, Росгвардии и полиции. Особенность нового оружия состоит в том, что оно сможет стрелять как под водой, так и на суше.
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