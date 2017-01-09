В школах Ижевска из-за мороза отменили занятия младших классов

Опубликована: Сегодня 09:25

фото: fanlife.ru
В понедельник, 9 января, в школах Ижевска отменили уроки для учеников начальных классов. Сообщение об этом появилось на официальной странице городского управления образования в сети Фейсбук.

«В связи с низкой температурой в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных Министерством образования и науки Удмуртской Республики, сегодня 09 января 2017 года приостанавливается образовательная деятельность для начальных классов городских школ», - говорится в сообщении. Дополнительную информацию родители могут узнать по телефону управления образования администрации Ижевска: 42-45-56.

В ночь на понедельник столбик термометра опускался до минус 28-33 градусов Цельсия, а в северных районах республики морозы доходили до –38 градусов. Днем ожидается от – 25 до – 30 градусов в целом по региону, до – 34 градус в северных районах Удмуртии.



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