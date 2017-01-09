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В Ижевске разыскивают пропавшую в сочельник женщину
Опубликована: Сегодня 10:23 В канун Рождества в Ижевске пропала женщина. Как сообщается в группе «ПСО «Регион 18», Фахертдинова Елена Георгиевна вышла из дома по ул. Баранова 6 января, около 17 часов. С тех пор нет никакой информации о ее местонахождении.
Рост женщины 155см, телосложение плотное. Была одета: черная дубленка, черная вязаная шапка, валенки. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить по телефонам: 8-951-195-29-71, 8-964-184-55-70 (ПСО «Регион 18») или в полицию по номеру 02.
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