В Ижевске разыскивают пропавшую в сочельник женщину

Опубликована: Сегодня 10:23



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Рост женщины 155см, телосложение плотное. Была одета: черная дубленка, черная вязаная шапка, валенки. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить по телефонам: 8-951-195-29-71, 8-964-184-55-70 (ПСО «Регион 18») или в полицию по номеру 02.