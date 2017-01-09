В Ижевске разыскивают пропавшую в сочельник женщину

Опубликована: Сегодня 10:23

фото: vk.com/psoregion18
В канун Рождества в Ижевске пропала женщина. Как сообщается в группе «ПСО «Регион 18», Фахертдинова Елена Георгиевна вышла из дома по ул. Баранова 6 января, около 17 часов. С тех пор нет никакой информации о ее местонахождении.

Рост женщины 155см, телосложение плотное. Была одета: черная дубленка, черная вязаная шапка, валенки. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить по телефонам: 8-951-195-29-71, 8-964-184-55-70 (ПСО «Регион 18») или в полицию по номеру 02.
Загрузка...
Теги
здоровье звезда медицина недвижимость Новый год/Рождество биатлон прокуратура зоопарк штраф Ижевск наркотики бизнес рейтинг инвалид природа Завьялово семья транспорт образование торговля полиция СКП ветеран Александр Волков Глазов кино ИжГТУ суд Украина убийство видео школа терроризм пенсия туризм Сарапул праздник дороги долг свадьба мода МВД Москва правительство Интернет выставка ДТП самолет строительство музыка физкультура Удмуртия ГЖД занятость ремонт бюджет преступление молодежь ЖКХ погода алкоголь оружие Дмитрий Медведев дети выборы телевидение Владимир Путин Ува Малая Пурга ГИБДД промышленность пожар США творчество Голливуд фестиваль МЧС СМИ безопасность вода армия Ижавто Воткинск Можга сельское хозяйство Игра Россия животные депутат конкурс траур финансы религия лес хоккей Госсовет УР технологии банк футбол Балезино
Все теги
Яндекс.Погода