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Женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске в районе Автозавода
Опубликована: Сегодня 11:27 Переходящая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 32-летняя женщина была сбита в Ижевске в минувшее воскресенье, 8 января, около 16:00. Как сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло напротив дома № 3 «а», расположенного по улице Автозаводская.
Наезд совершил водитель автомобиля «Ford» - мужчина, 1968 года рождения. Получившей травмы женщине оказали медицинскую помощь.
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