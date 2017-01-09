Женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске в районе Автозавода

Опубликована: Сегодня 11:27

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Переходящая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 32-летняя женщина была сбита в Ижевске в минувшее воскресенье, 8 января, около 16:00. Как сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ДТП произошло напротив дома № 3 «а», расположенного по улице Автозаводская.

Наезд совершил водитель автомобиля «Ford» - мужчина, 1968 года рождения. Получившей травмы женщине оказали медицинскую помощь.
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