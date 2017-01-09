В наркодиспансере Ижевска выяснилось, что несовершеннолетняя девушка отравилась алкоголем

Опубликована: Сегодня 12:36



фото: alkorules.ru фото: alkorules.ru

По ее словам, девушка приехала в Ижевск в гости из другой страны. Она действительно была в кафе, однако в наркологию прибыла из дома вместе с мамой. Осматривавший девушку врач поставил диагноз «опьянение алкоголем легкой степени тяжести» и после оказания помощи отпустил ее домой. Напомним, что ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что девушка отравилась курительными смесями.