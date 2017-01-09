В наркодиспансере Ижевска выяснилось, что несовершеннолетняя девушка отравилась алкоголем

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: alkorules.ru
Несовершеннолетняя девушка, по версии МВД Удмуртии отравившаяся курительными смесями, на самом деле пострадала от алкоголя. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила главный врач Республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова.

По ее словам, девушка приехала в Ижевск в гости из другой страны. Она действительно была в кафе, однако в наркологию прибыла из дома вместе с мамой. Осматривавший девушку врач поставил диагноз «опьянение алкоголем легкой степени тяжести» и после оказания помощи отпустил ее домой. Напомним, что ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что девушка отравилась курительными смесями.



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