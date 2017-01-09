Пассажир автомобиля под управлением молодой жительницы Удмуртии погиб в ДТП в Пермском крае

Опубликована: Сегодня 14:22



фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

Управляя автомобилем ВАЗ-21093, 21-летняя жительница Удмуртской республики не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пассажир ВАЗа, мужчина 1980 года рождения. Девушка-водитель отечественной легковушки и еще один пассажир, мужчина 1972 года рождения, были госпитализированы с многочисленными травмами.