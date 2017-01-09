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Пассажир автомобиля под управлением молодой жительницы Удмуртии погиб в ДТП в Пермском крае
Опубликована: Сегодня 14:22 Пассажир «девятки» под управлением молодой жительницы Удмуртии погиб в ДТП в Пермском крае. По сообщению пресс-службы управления регионального ГИБДД ГУ МВД России, авария произошла 8 января в 07:20 на 1 км автодороги Большая Соснова-Частые.
Управляя автомобилем ВАЗ-21093, 21-летняя жительница Удмуртской республики не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».
В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пассажир ВАЗа, мужчина 1980 года рождения. Девушка-водитель отечественной легковушки и еще один пассажир, мужчина 1972 года рождения, были госпитализированы с многочисленными травмами.
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