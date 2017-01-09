Пассажир автомобиля под управлением молодой жительницы Удмуртии погиб в ДТП в Пермском крае

Опубликована: Сегодня 14:22

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
Пассажир «девятки» под управлением молодой жительницы Удмуртии погиб в ДТП в Пермском крае. По сообщению пресс-службы управления регионального ГИБДД ГУ МВД России, авария произошла 8 января в 07:20 на 1 км автодороги Большая Соснова-Частые.

Управляя автомобилем ВАЗ-21093, 21-летняя жительница Удмуртской республики не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался пассажир ВАЗа, мужчина 1980 года рождения. Девушка-водитель отечественной легковушки и еще один пассажир, мужчина 1972 года рождения, были госпитализированы с многочисленными травмами.
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