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Почти 600 литров алкоголя изъято из оборота в Удмуртии в новогодние праздники
Опубликована: Сегодня 15:18 В новогодние праздники в рамках профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Удмуртии изъято почти 600 литров алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
«Всего в указанный период сотрудниками полиции выявлено и задокументировано 79 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, из незаконного оборота изъято 577 литров», - говорится в сообщении ведомства.
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