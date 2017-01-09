Почти 600 литров алкоголя изъято из оборота в Удмуртии в новогодние праздники

Опубликована: Сегодня 15:18

фото: old.novosti44.ru
В новогодние праздники в рамках профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота  алкогольной и спиртосодержащей продукции в Удмуртии изъято почти 600 литров алкоголя, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Всего в указанный период сотрудниками полиции выявлено и задокументировано 79 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, из незаконного оборота изъято 577 литров», - говорится в сообщении ведомства.



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