Почти 600 литров алкоголя изъято из оборота в Удмуртии в новогодние праздники

Опубликована: Сегодня 15:18



фото: old.novosti44.ru фото: old.novosti44.ru

«Всего в указанный период сотрудниками полиции выявлено и задокументировано 79 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, из незаконного оборота изъято 577 литров», - говорится в сообщении ведомства.