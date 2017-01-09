|
К выходным в Ижевске потеплеет до -5 °С
Опубликована: Сегодня 16:13 К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 °С. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температура начнет подниматься уже завтра. «В течение дня 10 января потеплеет до -15,-20 градусов по Цельсию. Начнется снег, в течение дня он будет преимущественно небольшим», - сообщают синоптики.
11 января потепление продолжится, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -6,-11 °С. Также прогнозируется небольшой снег. Днем 12 января ожидается -3,-8 градусов Цельсия.
«В последующие дни на неделе температура воздуха будет высокой относительно климатических норм: в ночное время от -10 до -15 градусов, днем до -5 градусов», - уточнили в региональном Гидрометцентре.
Загрузка...