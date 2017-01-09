К выходным в Ижевске потеплеет до -5 °С

Опубликована: Сегодня 16:13

фото: ruxpert.ru
К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 °С. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, температура начнет подниматься уже завтра. «В течение дня 10 января потеплеет до -15,-20 градусов по Цельсию. Начнется снег, в течение дня он будет преимущественно небольшим», - сообщают синоптики.

11 января потепление продолжится, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -6,-11 °С. Также прогнозируется небольшой снег. Днем 12 января ожидается -3,-8 градусов Цельсия.

«В последующие дни на неделе температура воздуха будет высокой относительно климатических норм: в ночное время от -10 до -15 градусов, днем до -5 градусов», - уточнили в региональном Гидрометцентре.
Загрузка...
Теги
молодежь мода прокуратура долг Воткинск Ижевск зоопарк образование Госсовет УР финансы самолет Александр Волков рейтинг СКП Ува Дмитрий Медведев семья Интернет Малая Пурга Балезино траур звезда ГИБДД кино праздник пожар ЖКХ вода выставка терроризм Можга религия Ижавто выборы недвижимость школа ветеран творчество депутат пенсия СМИ США Сарапул занятость безопасность лес правительство оружие МЧС штраф Голливуд музыка Украина транспорт ГЖД банк свадьба хоккей полиция дети конкурс сельское хозяйство наркотики дороги медицина видео торговля инвалид бюджет технологии физкультура ИжГТУ погода убийство животные Владимир Путин биатлон Россия телевидение фестиваль преступление промышленность Глазов Москва алкоголь здоровье ДТП Игра армия бизнес строительство МВД ремонт Новый год/Рождество природа туризм суд Завьялово футбол Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода