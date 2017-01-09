К выходным в Ижевске потеплеет до -5 °С

Опубликована: Сегодня 16:13



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11 января потепление продолжится, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -6,-11 °С. Также прогнозируется небольшой снег. Днем 12 января ожидается -3,-8 градусов Цельсия.«В последующие дни на неделе температура воздуха будет высокой относительно климатических норм: в ночное время от -10 до -15 градусов, днем до -5 градусов», - уточнили в региональном Гидрометцентре.