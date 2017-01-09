На счет регоператора не дошли 6,5 млн рублей от Городской УК Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:03



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По 9 домам Городская УК предоставила документы, по которым невозможно установить соотношение взносов, полученных от компаний, и взносов, учтенных на счете. Ранее инспекция выдала предписания с тем, чтобы УК перечислила регоператору Удмуртии недостающую сумму в фонд капремонта каждого дома. «Сроки исполнения предписаний по всем домам истекли 30 декабря 2016 года, и в январе 2017 года инспектора будут проверять, переданы ли денежные средства», - уточнили сотрудники инспекции.Начальник ГЖИ Удмуртии – главный госжилинспектор республики Марат Исмагилов рассказал, что в настоящее время в отношении двух домов (улица Восточная, дом 40 и улица Коммунаров, дом 193), по которым ООО «Городская УК» не исполнила первое предписание ГЖИ о перечислении недостающей суммы, суд уже рассматривает материалы для назначения штрафов от 200 тыс. рублей по каждому дому. Неисполнение второго предписания будет являться основанием для исключения домов из реестра этой УК, что может произойти уже в феврале.Последствиями того, что ООО «Городская УК» нарушала законодательные нормы, может стать лишение ее лицензии, а также рассмотрение фактов хищения денежных средств в рамках уголовного дела. «По домам, которыми ранее управляла Городская УК, регоператор недостаточно хорошо исполняет свои функции по учету средств и не предпринимает мер по истребованию у этой УК недостающих сведений по формированию фондов капремонта домов», – заявила начальник отдела Госжилинспекции Удмуртии Ирина Пушина. Также сообщается, что в объявлениях, которые ООО «Городская УК» размещала на дверях подъездов, говорилось, что «счет-квитанции от фонда капитального ремонта не соответствуют действительности, так как в них не учтены суммы, оплаченные на специальный счет дома», и просила воздержаться от их оплаты. При этом организация продолжала выставлять жителям 41-го дома ежемесячные платежки, которые становились «двойными», так как в это же время им приходили и платежные документы от регоператора Удмуртии. По результатам проверки ГЖИ УР установлено, что Регоператор действовал в рамках закона. Сейчас ООО «Городская УК» прекратила выставлять счета собственникам этих домов.