Два наркопритона были обнаружены в Удмуртии в праздничные дни

Опубликована: Сегодня 17:43



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

Первый был организован в декабре 2016 года в комнате-бытовке в гаражном боксе на территории Можги 29-летним местным жителем. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».Деятельность другого наркопритона была организована в Первомайском районе Ижевска 41-летним, ранее судимым за совершение разбойного нападения мужчиной. С июня 2016 года в его квартире регулярно собирались наркозависимые для употребления изготовленного ими ацетилированного опия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Всего на территории Удмуртской Республики за новогодние праздники сотрудниками полиции выявлено порядка 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.