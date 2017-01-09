Два наркопритона были обнаружены в Удмуртии в праздничные дни

Опубликована: Сегодня 17:43

фото: пресс-служба МВД по УР
В праздничные дни сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике выявили два факта организации и содержания притонов для потребления наркотических средств.

Первый был организован в декабре 2016 года в комнате-бытовке в гаражном боксе на территории Можги 29-летним местным жителем. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РФ – «организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».

Деятельность другого наркопритона была организована в Первомайском районе Ижевска 41-летним, ранее судимым за совершение разбойного нападения мужчиной. С июня 2016 года в его квартире регулярно собирались наркозависимые для употребления изготовленного ими ацетилированного опия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего на территории Удмуртской Республики за новогодние праздники сотрудниками полиции выявлено порядка 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
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