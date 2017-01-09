В Удмуртии стало в 4 раза больше заболевших гриппом

Опубликована: Сегодня 18:32

фото: 24doctor.info
За первую неделю 2017 года количество заболевших гриппом и ОРВИ в Удмуртии в 4 раза превысило прошлогодние данные за этот же период. Вирусы подкосили 5500 жителей Удмуртии, 2400 из них - дети.

В 200 случаях пациентам поставлен лабораторно подтвержденный диагноз "грипп". В основном это штаммы типа "А", "В" и "Гонконгский". Для последнего характерная высокая температура, тошнота и рвота, онемение конечностей. С температурой и симптомами гриппа в праздники было госпитализировано около 200 детей и столько же взрослых. При этом, как отметили в Минздраве Удмуртии, говорить об эпидемии пока рано. Число заболевших будет расти, когда дети вернуться в школы с каникул. Пик заболеваемости медики ожидают в конце января - начале февраля.



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