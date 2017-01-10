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Ульяна Кайшева из Удмуртии вошла в состав сборной на этап Кубка мира по биатлону
Опубликована: Сегодня 08:30 Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. В него вошла и уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Соревнования в Германии пройдут с 11 по 15 января 2017 года. В программе пятого этапа Кубка Мира 3 вида программы - эстафета, спринтерская гонка и гонка преследования.
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.
Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.
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