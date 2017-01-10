Ульяна Кайшева из Удмуртии вошла в состав сборной на этап Кубка мира по биатлону

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: sport.mail.ru фото: sport.mail.ru

Соревнования в Германии пройдут с 11 по 15 января 2017 года. В программе пятого этапа Кубка Мира 3 вида программы - эстафета, спринтерская гонка и гонка преследования.Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.