В школах Ижевска сегодня из-за холода отменены все занятия

Опубликована: Сегодня 09:32

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Из-за холодов во вторник, 10 января, в школах Ижевска отменены все занятия. Об этом сообщается на странице управления образования администрации города в Фейсбуке.

«В связи с низкой температурой, в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных министерством образования и науки Удмуртии, сегодня 10 января 2017 года приостанавливается образовательная деятельность для школьников городских школ», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 9 января, в столице Удмуртии отменяли занятия в начальной школе. По данным удмуртского Гидрометцентра, утром 10 января температура воздуха на территории республики составляла до -32 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков днем в регионе потеплеет до минус 15-20 °С и пойдет снег.



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