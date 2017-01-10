Хулиган из Удмуртии поджег два автомобиля в родном городе

Опубликована: Сегодня 10:29



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ – «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».