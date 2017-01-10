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Хулиган из Удмуртии поджег два автомобиля в родном городе
Опубликована: Сегодня 10:29 В Глазове задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджогах автомобилей. Ночью во дворе дома по ул. Буденного злоумышленник поджег автомобиль марки «Фиат», после чего пытался поджечь припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ». Мужчина признался, что совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ – «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».
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