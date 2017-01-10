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Водитель немецкой иномарки стал виновником ДТП в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:26 Водитель немецкой иномарки стал виновником ДТП в Воткинске, произошедшего на перекрестке улиц 1-го Мая – Садовникова 9 января в 11:37.
«Водитель автомобиля Mercedes - мужчина, 1983 года рождения, при повороте налево (на запрещающий сигнал светофора) совершил столкновение с двигающимся в прямом направлении автомобилем Toyota под управлением мужчины, 1989 года рождения», - говорится в сообщении 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
В ДТП получила травмы пассажир автомобиля «Mercedes» - женщина, 1987 года рождения.
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