Для Крещенских купаний в Удмуртии подготовят 50 купелей

Опубликована: Сегодня 12:25

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Во время Крещенских купаний 19 января безопасность населения на территории Удмуртии будет осуществляться силами спасателей и сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. В главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике напоминают: «Во избежание несчастных случаев советуем совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное время суток».

Для совершения обряда купания для жителей республики будет организовано 50 мест:

МО «Город Ижевск» - 2

МО «Город Можга» -1

МО «Большекиварское», д.Большая Кивара -1

МО «Большекиварское», с. Пихтовка -1

МО «Перевозинское», с.Перевозное -1

МО «Агрикольское» -1

МО «Алнашский район» -5

МО «Нечкинское» -1

Дебесский район -1

МО «Кыйлудское» -1

МО «Мушковайское» -1

МО «Красносельское» -1

МО «Удугучинское» -3

МО «Увинское» -1

МО «Сям-можгинское» -1

МО «Ново-Мултанское» -1

МО «Нылгинское» -1

Шарканский район -2

МО «Старомоньинское» -1

Можгинский район -1

МО «Каракулинский район» -1

г. Камбарка -1

МО «Большеошворцинское» -1

МО «Якшур-Бодьинское» -1

Кизнерский район -1

МО «Селтинское» -1

Юкаменский район, д.Тылыс, - 1 оборудованная купель

МО «город Сарапул» -1 (р-он Южного порта)

с. Гольяны, р.Кама -1

д.Хохряки, пруд Русь -1

с. Завьялово, Молдованский пруд -1

Италмас, родник -1

с. Люк, пруд Пискунушка -1

с. Бабино, пруд -1

музей-заповедник Лудорвай -1

с. Ягул, пруд -1

д. Русский Вожой, пруд -1

СК «Чекерил» -1

МО «город Воткинск» -2



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