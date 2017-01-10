Для Крещенских купаний в Удмуртии подготовят 50 купелей

Опубликована: Сегодня 12:25



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Для совершения обряда купания для жителей республики будет организовано 50 мест:МО «Город Ижевск» - 2МО «Город Можга» -1МО «Большекиварское», д.Большая Кивара -1МО «Большекиварское», с. Пихтовка -1МО «Перевозинское», с.Перевозное -1МО «Агрикольское» -1МО «Алнашский район» -5МО «Нечкинское» -1Дебесский район -1МО «Кыйлудское» -1МО «Мушковайское» -1МО «Красносельское» -1МО «Удугучинское» -3МО «Увинское» -1МО «Сям-можгинское» -1МО «Ново-Мултанское» -1МО «Нылгинское» -1Шарканский район -2МО «Старомоньинское» -1Можгинский район -1МО «Каракулинский район» -1г. Камбарка -1МО «Большеошворцинское» -1МО «Якшур-Бодьинское» -1Кизнерский район -1МО «Селтинское» -1Юкаменский район, д.Тылыс, - 1 оборудованная купельМО «город Сарапул» -1 (р-он Южного порта)с. Гольяны, р.Кама -1д.Хохряки, пруд Русь -1с. Завьялово, Молдованский пруд -1Италмас, родник -1с. Люк, пруд Пискунушка -1с. Бабино, пруд -1музей-заповедник Лудорвай -1с. Ягул, пруд -1д. Русский Вожой, пруд -1СК «Чекерил» -1МО «город Воткинск» -2