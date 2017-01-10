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Для Крещенских купаний в Удмуртии подготовят 50 купелей
Опубликована: Сегодня 12:25 Во время Крещенских купаний 19 января безопасность населения на территории Удмуртии будет осуществляться силами спасателей и сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. В главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике напоминают: «Во избежание несчастных случаев советуем совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное время суток».
Для совершения обряда купания для жителей республики будет организовано 50 мест:
МО «Город Ижевск» - 2
МО «Город Можга» -1
МО «Большекиварское», д.Большая Кивара -1
МО «Большекиварское», с. Пихтовка -1
МО «Перевозинское», с.Перевозное -1
МО «Агрикольское» -1
МО «Алнашский район» -5
МО «Нечкинское» -1
Дебесский район -1
МО «Кыйлудское» -1
МО «Мушковайское» -1
МО «Красносельское» -1
МО «Удугучинское» -3
МО «Увинское» -1
МО «Сям-можгинское» -1
МО «Ново-Мултанское» -1
МО «Нылгинское» -1
Шарканский район -2
МО «Старомоньинское» -1
Можгинский район -1
МО «Каракулинский район» -1
г. Камбарка -1
МО «Большеошворцинское» -1
МО «Якшур-Бодьинское» -1
Кизнерский район -1
МО «Селтинское» -1
Юкаменский район, д.Тылыс, - 1 оборудованная купель
МО «город Сарапул» -1 (р-он Южного порта)
с. Гольяны, р.Кама -1
д.Хохряки, пруд Русь -1
с. Завьялово, Молдованский пруд -1
Италмас, родник -1
с. Люк, пруд Пискунушка -1
с. Бабино, пруд -1
музей-заповедник Лудорвай -1
с. Ягул, пруд -1
д. Русский Вожой, пруд -1
СК «Чекерил» -1
МО «город Воткинск» -2
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