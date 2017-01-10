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Двое погибли в огне в Удмуртии в новогоднюю ночь
Опубликована: Сегодня 13:21 Два человека погибли в огне в новогоднюю ночь в Воткинске. Как пишет Votkinskonline, пожар произошел в садовом доме СНТ №5. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность погибших при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Всего за новогодние праздники в Воткинске и Воткинском районе произошло 6 пожаров, 5 из которых в городе, 1 – в районе. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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