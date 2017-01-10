Двое погибли в огне в Удмуртии в новогоднюю ночь

Опубликована: Сегодня 13:21



фото: votkinskonline.ru фото: votkinskonline.ru

Всего за новогодние праздники в Воткинске и Воткинском районе произошло 6 пожаров, 5 из которых в городе, 1 – в районе. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.