В Удмуртии выберут лучшего диджея

Опубликована: Сегодня 14:24

фото: скриншот видео
Лучшего диджея выберут в Удмуртии. Как сообщают организаторы конкурса, победителю достанется денежный приз 100 тыс рублей. 

За звание «Лучший Dj Удмуртии» и главный приз будут бороться как профессионалы, так и начинающие музыканты от 18 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 февраля 2017 г. Среди заявившихся на клубной площадке выберут 10 человек для участия в полуфинале. В финал же, который состоится в ЛД «Ижсталь», попадут лишь 4 участника битвы диджеев. Это будет большое музыкальное световое и лазерное шоу. Победителя конкурса, который получит главный денежный приз, в финале определит независимое и компетентное жюри. Всех остальных участников наградят  ценными подарками и дипломами.



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