В почтовом отделении Ижевска нашли наркотик ЛСД

Опубликована: Сегодня 15:43

фото: kirov-portal.ru
Синтетический наркотик «ЛСД» был обнаружен в конверте в одном из почтовых отделений в районе городка Металлургов в Ижевске. Содержимое уже подготовленного к отправке почтового конверта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков отправили на исследование. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство.

В настоящее время по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.



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