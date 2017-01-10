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В почтовом отделении Ижевска нашли наркотик ЛСД
Опубликована: Сегодня 15:43 Синтетический наркотик «ЛСД» был обнаружен в конверте в одном из почтовых отделений в районе городка Металлургов в Ижевске. Содержимое уже подготовленного к отправке почтового конверта сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков отправили на исследование. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство.
В настоящее время по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.
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