В Удмуртии установлен прожиточный минимум пенсионеров

Опубликована: Сегодня 16:15



фото: kovrov.bezformata.ru фото: kovrov.bezformata.ru

«Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2017 год установлена в размере 8502 рублей», - говорится в сообщении ведомства.