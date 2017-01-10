В Удмуртии установлен прожиточный минимум пенсионеров

Опубликована: Сегодня 16:15

фото: kovrov.bezformata.ru
В Удмуртии установлена величина прожиточного минимума пенсионеров на 2017 год. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, ее размер составил 8502 рублей.

«Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2017 год установлена в размере 8502 рублей», - говорится в сообщении ведомства.



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