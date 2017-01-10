При обрушении гаража в Удмуртии пострадали три человека

Опубликована: Сегодня 16:56

фото: orensmi.ru
Три человека пострадали при обрушении кровли и стен гаража частной фирмы в Уве, один из них находится в тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба администрации района, инцидент произошел из-за разгерметизации водяного котла в понедельник, 9 января, около 13:20 по адресу улица Школьная, 1.

Обрушилась железобетонная кровля, внутренняя кирпичная перегородка и наружная железобетонная стена на площади 40 кв. м. «По предварительным данным, причиной разгерметизации стали недостатки конструкции самодельного водонагревательного котла - отсутствие предохранительного клапана», - говорится в сообщении.



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