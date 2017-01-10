При обрушении гаража в Удмуртии пострадали три человека

Опубликована: Сегодня 16:56



фото: orensmi.ru фото: orensmi.ru

Обрушилась железобетонная кровля, внутренняя кирпичная перегородка и наружная железобетонная стена на площади 40 кв. м. «По предварительным данным, причиной разгерметизации стали недостатки конструкции самодельного водонагревательного котла - отсутствие предохранительного клапана», - говорится в сообщении.