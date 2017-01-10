Хештег #сказочноеБали вызвал бурный смех пользователей Сети

Опубликована: Сегодня 17:57

фото: скриншот
Пользователи сети высмеивают хэштег с неоднозначным прочтением #сказочноеБали, появившийся под одной из фотографий в Instagram. На хэштег обратили внимание подписчики 26-летней модели Натальи Горчаковой, пишет Lenta.

«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен#сказочноебали», — говорится в публикации девушки.

Под записью появились уже несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько двусмысленно звучит фраза.

Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали



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