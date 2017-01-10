Хештег #сказочноеБали вызвал бурный смех пользователей Сети

Опубликована: Сегодня 17:57



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«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен#сказочноебали», — говорится в публикации девушки.Под записью появились уже несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько двусмысленно звучит фраза.