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Хештег #сказочноеБали вызвал бурный смех пользователей Сети
Опубликована: Сегодня 17:57 Пользователи сети высмеивают хэштег с неоднозначным прочтением #сказочноеБали, появившийся под одной из фотографий в Instagram. На хэштег обратили внимание подписчики 26-летней модели Натальи Горчаковой, пишет Lenta.
«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен#сказочноебали», — говорится в публикации девушки.
Под записью появились уже несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько двусмысленно звучит фраза.
Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали
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