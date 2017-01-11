Прорыв теплотрассы в Металлурге у трамвайного кольца ликвидирован

Опубликована: Сегодня 08:47

62 дома остались без тепла и горячей воды из-за порыва на магистральном трубопроводе в городе Металлургов Ижевска во вторник вечером, сообщило минувшей ночью информагентство Сусанин со ссылкой на официальный сайт администрации столицы Удмуртии.

В МЧС России по Удмуртии прокомментировали ситуацию: «В результате порыва пострадавших нет. Отключен участок теплотрассы длиной 189 метров. Потребители теплоснабжения закольцованы от центральных тепловых пунктов (дома без тепла не останутся).»

«Всего для аварийно-восстановительных работ от Ижевского звена УТП РСЧС привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 5 ед. техники», - пояснили в региональном МЧС.

По сообщению коммунальщиков, в настоящий момент авария ликвидирована. Вместе с тем, жители городка Металлургов пишут в социальных сетях, что батареи в их квартирах все еще холодные.
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