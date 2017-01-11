Превзошедший Чикатило маньяк признался в 60-ти убийствах

Опубликована: Сегодня 09:26





В Ангарске Иркутской области маньяка, осужденного на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, обвинили еще в 47 убийствах. , сообщает Life.ru.

По словам 49-летнего маньяка, расправу он организовывал по «личным мотивам». Мужчина признался еще в 60 преступлениях, которые совершил в период с 1992 по 2000 годы. Убивал он ножами, топорами, лопатами, верёвками, ремнями и отвертками.

Life сообщает, что: «...пока следствие будет вникать в детали новых эпизодов уголовного дела, Попков останется в СИЗО, а не в колонии строгого режима, к отбыванию наказания в которой его приговорил суд 14 января 2015 года.»

Преступник много лет избегал наказания, поскольку был милиционером и знал о ходе расследования, а так же о методах его проведения. Вместе с тем, у следствия есть неопровержимые доказательства вины убийцы. Это не только чистосердечное признание, но и данные экспертиз, например, ДНК.