В Ижевске женщина получила травмы, упав в автобусе

Опубликована: Сегодня 11:31



фото: newsforbreakfast.ru фото: newsforbreakfast.ru

Так, около 8:00 напротив дома № 33 по улице Дзержинского в Ижевске водитель автобуса «ЛиАЗ» - мужчина, 1961 года рождения допустил падение пассажира – женщины, 1976 года рождения, которая получила травмы.