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В Ижевске женщина получила травмы, упав в автобусе
Опубликована: Сегодня 11:31 В минувший вторник, 10 января, на дорогах Удмуртской Республики зарегистрировано 87 ДТП, из них в городе Ижевске - 68. С пострадавшими участниками зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого 1 человек получил травмы, сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по УР.
Так, около 8:00 напротив дома № 33 по улице Дзержинского в Ижевске водитель автобуса «ЛиАЗ» - мужчина, 1961 года рождения допустил падение пассажира – женщины, 1976 года рождения, которая получила травмы.
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