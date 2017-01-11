Дело напавшего с ножом на врача жителя Ижевска расследовано

Опубликована: Сегодня 13:29



фото: pravda-nn.ru фото: pravda-nn.ru

По данным следствия, мужчина длительное время страдал алкогольной зависимостью второй стадии. Перед инцидентом он в течение нескольких дней употреблял спиртные напитки, на почве чего у него возникло расстройство поведения и галлюцинации. В ночь с 15 на 16 ноября 2016 года мать мужчины вызвала врачей для оказания сыну медицинской помощи. Как только медики вошли в квартиру, мужчина напал на врача и ударил ножом в шею. Фельдшер, прибывший в квартиру вместе с врачом, своевременно оказал коллеге медицинскую помощь и тем самым спас его жизнь."В рамках расследования уголовного дела в отношении мужчины проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что в момент совершения общественно-опасного деяния мужчина в результате возникшего на почве злоупотребления спиртными напитками психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - уточнили в Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике.